Ребенок, школа и болезни: руководство для родителей по пропускам занятий, посещению и лечению

Мать и больной ребенок / © Credits

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Если ваш ребенок заболеет гриппом, лучше не отправлять его в школу, так как это может помочь ему быстрее выздороветь. Это также помогает предотвратить распространение вируса среди других детей в школе, что крайне важно для сохранения здоровья всех.

Медицинские работники рекомендуют, чтобы больные дети оставались дома до тех пор, пока они не поправятся настолько, чтобы вернуться в школу. Так как же определить, когда они достаточно больны, чтобы оставаться дома, и достаточно здоровы, чтобы вернуться? И что делать в промежуточный период?

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Healthline предлагает исчерпывающие объяснения.

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Когда ваш ребенок должен оставаться дома и не ходить в школу

Обратите внимание на следующие симптомы, поскольку любой из них может свидетельствовать о том, что вашему ребенку следует остаться дома.

Лихорадка

Лучше всего оставить ребенка дома, если у него температура 38°C или выше. Лихорадка свидетельствует о том, что организм борется с инфекцией, а это означает, что ваш ребенок уязвим и, вероятно, заразен.

Лучше всего использовать термометр (цифровой, не ртутный) для измерения температуры у вашего ребенка. Однако часто можно определить, есть ли у вашего ребенка лихорадка, по внешним признакам, таким как покраснение лица, стеклянные глаза и бледная кожа.

Рвота и диарея

Рвота и диарея — веские причины для того, чтобы ваш ребенок оставался дома. Эти симптомы трудно контролировать в школе, и они свидетельствуют о том, что ребенок по-прежнему может заражать других. У детей младшего возраста частые приступы диареи и рвоты могут затруднять соблюдение надлежащей гигиены, увеличивая риск распространения инфекции.

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Усталость

Если ваш ребенок засыпает за столом или выглядит особенно уставшим, вряд ли ему пойдет на пользу сидеть в классе целый день. Убедитесь, что ваш ребенок пьет достаточно воды, и дайте ему отдохнуть в постели.

Если ваш ребенок испытывает усталость, превышающую ту, которая характерна для обычного легкого заболевания, он может быть вялым. Летаргия — это серьезный симптом, и его следует как можно скорее показать педиатру вашего ребенка.

Постоянный кашель или боль в горле

Постоянный кашель, вероятно, будет мешать учебе. Это также один из основных способов распространения вирусной инфекции. Если у вашего ребенка сильная боль в горле и длительный кашель, держите его дома, пока кашель почти не исчезнет или его не станет легко контролировать.

Ей также может понадобиться пройти обследование на такие заболевания, как ангина, которая очень заразна, но легко поддается лечению антибиотиками.

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Раздражение глаз или сыпь

Покрасневшие, зудящие и слезящиеся глаза могут мешать ребенку сосредоточиться на уроке и отвлекать его от учебы. В некоторых случаях сыпь может быть симптомом другой инфекции, поэтому стоит отвести ребенка к врачу.

Если у вашего ребенка конъюнктивит, ему потребуется немедленная диагностика, поскольку это заболевание очень заразно и может быстро распространяться в школах и детских садах.

Внешний вид и поведение

Ваш ребенок выглядит бледным или уставшим? Он кажется раздражительным или не проявляет интереса к выполнению обычных повседневных дел? Вам трудно заставить ребенка что-нибудь съесть? Все это признаки того, что вашему ребенку нужно побыть дома, чтобы оправиться от болезни.

Боль

Боль в ушах, животе, головная боль и ломота в теле часто свидетельствуют о том, что ваш ребенок борется с гриппом. Это означает, что он может легко распространять вирус среди других детей, поэтому лучше оставить его дома, пока боль или дискомфорт не пройдут.

Дистанционное обучение во время болезни

Некоторые школы могут предлагать дистанционное обучение, когда дети болеют дома. Ознакомьтесь с правилами школы вашего ребенка, чтобы узнать, что там предлагают или разрешают.

Однако важно, чтобы у вашего ребенка по-прежнему оставалось время на отдых. Контроль над симптомами не всегда способствует обучению, независимо от того, находитесь ли вы в школе или дома. Таким образом, даже если дистанционное обучение является одним из вариантов, оно не всегда может быть лучшим вариантом для вашего ребенка.

Иногда бывает сложно определить, когда ребенок готов вернуться в школу. Слишком раннее возвращение может затянуть его выздоровление и повысить уязвимость других детей в школе перед вирусом. Учитывайте эти рекомендации при принятии решения.

Если температура уже спала

После того как температура держится под контролем в течение как минимум 24 часов без приема лекарств, ваш ребенок, как правило, может безопасно вернуться в школу. Однако вашему ребенку, возможно, все же придется оставаться дома, если у него продолжают наблюдаться другие симптомы, такие как диарея, рвота или постоянный кашель.

Если ребенок принимал лекарство в течение как минимум 24 часов

Ваш ребенок может вернуться в школу после приема назначенных лекарств в течение как минимум 24 часов, при условии, что у него нет температуры или других серьезных симптомов.

Симптомы улучшаются

Ваш ребенок также может вернуться в школу, если у него только насморк и другие легкие симптомы. Обязательно дайте ему салфетки и безрецептурные лекарства, которые могут помочь справиться с остальными симптомами.

Чувствует себя достаточно хорошо, чтобы участвовать в занятиях

Если ваш ребенок выглядит и ведет себя так, будто чувствует себя намного лучше, обычно ему можно безопасно возвращаться в школу.

Возможно, вам придется положиться на свою родительскую интуицию, чтобы принять окончательное решение. Вы знаете своего ребёнка лучше всех, поэтому сможете определить, когда ему становится лучше. Выглядит ли она слишком несчастной, чтобы ходить в школу? Играет ли она и ведет ли себя нормально, или ей приятно свернуться калачиком в кресле под одеялом? Доверьтесь своей интуиции, чтобы принять лучшее решение.

Когда следует обратиться к врачу

Большинство детей школьного возраста, перенесших грипп, могут выздороветь дома. Тем не менее, следите за симптомами или изменениями, которые могут потребовать внимания медицинского работника, такими как:

температура выше 40°C

лихорадка длится более 3 дней

повторное появление лихорадки после отсутствия более 24 часов

рвота или диарея, продолжающаяся более 24 часов

длительное обезвоживание (отсутствие мочеиспускания в течение 8 часов, плач без слёз)

летаргия

ухудшение симптомов других заболеваний, таких как астма

Если вашему ребенку трудно дышать или его кожа или губы посинели, обратитесь за неотложной помощью.

Когда требуется неотложная помощь

Если вашему ребенку трудно дышать или его кожа или губы посинели, обратитесь за неотложной помощью.

Если у вашего ребенка появились симптомы простуды или гриппа, важно оставить его дома, чтобы помочь ему выздороветь и предотвратить распространение инфекции. Никто не хочет, чтобы его ребенок заболел, но дети — это возрастная группа, которая с наибольшей вероятностью заболеет гриппом, поэтому лучше быть готовым.

Ваш ребенок, как правило, может вернуться в школу, если у него не было температуры в течение как минимум 24 часов и он чувствует себя достаточно хорошо, чтобы участвовать в занятиях. Если у вас есть какие-либо сомнения, всегда помните, что вы можете обратиться за советом к другим, например, к школьной медсестре или педиатру вашего ребенка.

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