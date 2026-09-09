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Астролог назвал знаки Зодиака с самой устойчивой психикой
В состоянии хронического стресса, в котором большинство из нас находится в данное время, очень трудно удержать душевный баланс.
Но, пока одни постоянно находятся в состоянии внутренней паники и истерики, другие умудряются сохранять спокойное состояние духа.
Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака с самой устойчивой психикой.
Телец
Тельцы обладают спокойствием, которое во многом обусловлено их неторопливостью и даже ленью: пока другие, заведясь с полуоборота, ходят по потолку и бьются в истерике, они думают, стоит им переживать или нет. Когда понимают, как реагировать, повод для эмоциональной реакции, как правило, исчезает.
Водолей
Водолеев тугодумами не назовешь — они без долгих раздумий понимают, что произошло и к чему это может привести, но спокойствие сохраняют благодаря «противовесу» — своим творческим способностям, которые позволяют им на любую ситуацию смотреть с разных сторон, и это значительно облегчает им восприятие.
Стрелец
Стрельцов в любых обстоятельствах выручает присущий им от природы оптимизм: сложности они воспринимают также, как и все остальные, а иногда даже более остро, но уже через пару часов — или дней — они успокаиваются, считая, что случившееся может иметь не столько негативные, сколько позитивные последствия.
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