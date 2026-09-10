После душа кожа сухая и зудит: 4 распространенные ошибки, которых следует избегать

Сухая и зудящая кожа после душа / © www.freepik.com/free-photo

Реклама

Если после душа кожа регулярно стягивается, краснеет или начинает чесаться, причина может быть не в новом косметическом средстве.

Об этом говорится в материале egeszsegkalauz.

Реклама

Температура воды, длительность душа, количество моющего средства и даже способ, которым человек вытирается полотенцем, могут влиять на состояние кожи. Некоторые из этих привычек способны ослаблять ее естественный защитный барьер и усугублять сухость.

Реклама

Есть не менее четырех распространенных ошибок, которых следует избегать.

1. Слишком горячий и продолжительный душ

Долгий душ под горячей водой может быть приятным способом расслабиться, однако коже такая процедура не всегда приносит пользу. Высокая температура способна ослаблять естественный защитный барьер кожи и вымывать липиды — жиры, помогающие удерживать влагу и защищать кожу от внешнего воздействия.

Когда этот барьер нарушается, кожа быстрее теряет воду. Поэтому после душа могут возникать ощущение стянутости, сухость, покраснение или зуд. Чем горячее вода и чем дольше длится процедура, тем большую нагрузку получает кожа.

Поэтому лучше сократить продолжительность душа и заменить горячую воду комфортно теплой.

Реклама

При этом любителям холодного душа не обязательно от него отказываться. Однако следует учитывать, что заявленные для холодного душа многочисленные преимущества для здоровья не были подтверждены однозначно для всех людей.

2. Слишком частое мытье

Универсального правила, сколько раз в день нужно принимать душ, нет. Оптимальная частота зависит от образа жизни, физической активности, интенсивности потоотделения и особенностей кожи.

Человеку, который занимается спортом, выполняет физическую работу или сильно потеет, естественно может понадобиться чаще мыться. В то же время, несколько тщательных процедур в день не обязательно делают кожу здоровее.

Частый контакт с водой, особенно горячей и в сочетании с моющими средствами, может усиливать сухость. Для кожи обычно более щадящим будет короткий душ с теплой водой, чем продолжительное пребывание под струями.

Реклама

В дни, когда человек не занимался спортом и не потел сильно, может быть достаточно быстро вымыть те участки тела, где накапливается больше пота и загрязнений. Частоту душу следует подстраивать под реальные потребности, а не соблюдать жесткие правила.

Это касается и мытья головы. Его частота зависит от типа волос, состояния кожи головы и ежедневной активности. То, что подходит одному человеку, для другого может оказаться слишком частым или, напротив, недостаточным.

3. Слишком много геля для душа

Большое количество геля или другого моющего средства не означает, что кожа будет очищена лучше. Чрезмерное или слишком частое использование таких продуктов может дополнительно нагружать естественный защитный барьер кожи и способствовать ее пересушиванию.

Лучше выбирать мягкие средства, предназначенные для чувствительной кожи и использовать их в необходимом количестве. Особенно тщательно мыть следует участки, где сильнее скапливаются пот и загрязнения — например, подмышки, стопы и наружную часть интимной зоны.

На менее потных участках тела во многих случаях может быть достаточно простого ополаскивания теплой водой.

Особенно осторожными следует быть с интимной гигиеной. Агрессивные или сильно ароматизированные средства могут раздражать чувствительную кожу. Для наружного очищения часто достаточно теплой воды или, при необходимости, специального мягкого средства.

Чрезмерное мытье не обязательно означает лучшую гигиену.

4. Неправильное вытирание и отсутствие увлажнения

Уход за кожей не должен заканчиваться сразу после того, как человек вышел из душа. Если кожа сухая или чувствительная, важно не только то, чем моют, но и то, как ее вытирают.

Не стоит сильно тереть тело полотенцем. Механическое воздействие может дополнительно раздражать кожу, особенно если она уже покраснела, чешется или имеет поврежденный защитный барьер.

Вместо этого лучше аккуратно промокнуть кожу полотенцем.

После душа также следует нанести увлажняющий крем или лосьон для тела. Это помогает коже лучше удерживать влагу и может снизить сухость. Особенно актуально это для людей, часто принимающих душ, пользующихся горячей водой или имеющих от природы сухую и чувствительную кожу.

Важно, что содержит средство для душа

Причиной стянутости или красноты может быть не только количество геля для душа, но и его состав.

Продукты с интенсивными ароматизаторами, красителями или агрессивными очищающими компонентами могут раздражать чувствительную кожу и дополнительно ослаблять защитный барьер.

Если после душа регулярно возникают зуд или чувство жжения, следует попробовать более простое средство без ароматизаторов.

В то же время, отметки на упаковке могут быть обманчивыми. Например, «без запаха» и «без ароматизаторов» — не обязательно одно и то же. Средство может содержать компоненты, маскирующие запах других ингредиентов.

Людям с сухой, чувствительной или склонной к экземе кожей лучше внимательно читать состав продукта, а не ориентироваться только на надписи на лицевой стороне упаковки.

Так же обилие пены не означает, что средство лучше очищает кожу. Для бережного мытья толстый слой пены не нужен.

Губка для душа тоже может раздражать кожу

Губка может создавать ощущение более тщательной очистки, но при слишком интенсивном использовании способна навредить коже.

Если сильно тереть ею тело, можно нанести мелкие повреждения поверхности кожи. Они не всегда видны невооруженным глазом, но могут усиливать сухость, покраснение и зуд. Особенно это актуально для уже раздраженной, поврежденной или только что бритой кожи.

Есть и другая проблема: теплая и влажная среда в ванной комнате способствует размножению микроорганизмов. В мокрой губке могут накапливаться отмершие клетки кожи и остатки моющего средства.

Если человек использует губку, после каждого применения следует тщательно промывать, отжимать и оставлять высыхать в хорошо проветриваемом месте. Ее также следует регулярно менять и не использовать совместно с другими людьми.

Для чувствительной кожи наиболее щадящим вариантом может быть нанесение моющего средства просто чистыми руками без интенсивного трения.

Зуд после душа не всегда означает сухую кожу.

Если легкое ощущение стянутости возникает ненадолго, оно действительно может быть связано с горячей водой или слишком агрессивным моющим средством.

Однако постоянный или повторяющийся зуд требует большего внимания. Причиной может быть, в частности, экзема, псориаз, раздражение или аллергическая реакция на определенный компонент косметического средства.

Иногда сам душ не является причиной проблемы, а лишь делает проявления уже существующего заболевания более заметными. Следует обратить внимание на появление красных пятен, шелушения, мелких пузырьков, отека или трещин. Также важно проследить, возникают ли симптомы после использования конкретного продукта.

Если есть подозрение на реакцию на косметическое средство, можно прекратить его использование и перейти на более простой продукт с мягким составом. Но если симптомы не проходят или регулярно возвращаются, лучше обратиться к врачу.

Когда нужно обратиться к дерматологу

Консультация дерматолога может потребоваться, если зуд не исчезает после смены привычек во время душа и регулярного увлажнения, становится сильнее или постоянно повторяется.

Особого внимания требуют случаи, когда симптомы нарушают сон или мешают повседневной жизни, а зуд возникает не только после душа.

Не стоит откладывать обращение за медицинской помощью, если появились значительные высыпания, сильный отек, боль, мокнутие, волдыри, кровоточащие трещины или другие признаки возможного инфицирования.

Если чешется все тело, но при этом на коже почти нет видимых изменений, также следует пройти обследование. В этом случае причина может быть не только в обычной сухости кожи.

Новости партнеров

Новости партнеров