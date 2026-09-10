Принцеса Уельська у стильному костюмі приєдналася до принца Вільяма на заході

Принцеса Уельська Кейт / © Getty Images

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Їхні королівські Високості відвідали презентацію набору інструментів із запобігання самогубствам у Всесвітній день запобігання самогубствам на стадіоні Гілл Дікінсон.

Кейт сьогодні приєдналася до свого чоловіка Вільяма в Ліверпулі, де він представив нову важливу ініціативу щодо запобігання самогубствам у спортивному секторі. Це знаменує собою ключовий момент у боротьбі принца Уельського, що триває, за психічне здоров'я, яке він і Кетрін підтримують через свій Королівський фонд вже багато років.

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Принцеса Кейт та принц Вільям / © Getty Images

Принцеса, одягнена в бірюзовий штанний костюм Edeline Lee, не повинна була бути присутньою на заході на стадіоні Гілл Дікінсон сьогодні вдень, але хотіла прийти, щоб висловити свою підтримку цій неймовірно важливій ініціативі. Це перший спільний королівський захід Уельських від моменту їхньої літньої відпустки і після того, як вони відправили свого старшого сина принца Джорджа до Ітонського коледжу.

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Принцеса Уельська Кейт / © Getty Images

Принцеса Кейт доповнила свій образ туфлями на підборах з гострим носком та кольє Laura Lombardi "Portrait", яке носила і в перший день принца Джорджа в Ітонському коледжі. Волосся її було зачесане набік і укладене в невимушені хвилі, а довжина здається стала трохи коротшою.

Принцеса Кейт та принц Вільям / © Getty Images

Принц Вільям одягнув темно-синій костюм у поєднанні з білою сорочкою та світло-синьою краваткою. Вчора, нагадаємо, принц Вільям та його тітка принцеса Анна, були присутні на похороні короля Гаральда V в Осло. Кетрін не поїхала з чоловіком, а лишилася вдома з дітьми.

Кейт і Вільям Вельські / © Instagram принца і принцеси Уельских

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