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Зворушливий зв’язок королеви Єлизавети II з першим днем її правнука принца Джорджа в Ітоні
Перший день 13-річного принца Джорджа у престижній школі-інтернаті співпав із важливою річницею в історії британської королівської родини.
Принц Джордж почав навчання в Ітонському коледжі особливо знаменний для королівської сім'ї день 8 вересня – день, коли пішла з життя його прабабуся – королева Єлизавета II.
Принц Джордж прибув до Ітонського коледжу у вівторок, 8 вересня, на свій перший навчальний день у супроводі батьків, принца Вільяма та принцеси Кейт. Ця дата збіглася з четвертою річницею смерті королеви Єлизавети II, яка пішла з життя 2022 року.
Королева померла 8 вересня 2022 року в замку Балморал у Шотландії, ставши першою британською монархинею, яка померла в Шотландії з часів Якова V 1542 року. Їй було 96 років, і пізніше офіційно було оголошено, що причиною смерті стала «похила вікова хвороба».
Після смерті королеви та негайного сходження на престол короля Чарльза III, принц Вільям став прямим спадкоємцем престолу. Тепер його старший син і спадкоємець - принц Джордж - піде стопами батька, вступивши до Ітона, щоб підготуватися до того, щоб одного дня теж зайняти трон.