Зворушливий зв’язок королеви Єлизавети II з першим днем ​​її правнука принца Джорджа в Ітоні

Кейт, Вільям та їхній син Джордж / © Associated Press

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Принц Джордж почав навчання в Ітонському коледжі особливо знаменний для королівської сім'ї день 8 вересня – день, коли пішла з життя його прабабуся – королева Єлизавета II.

Принцеса Кейт із сином принцом Джорджем / © Associated Press

Принц Джордж прибув до Ітонського коледжу у вівторок, 8 вересня, на свій перший навчальний день у супроводі батьків, принца Вільяма та принцеси Кейт. Ця дата збіглася з четвертою річницею смерті королеви Єлизавети II, яка пішла з життя 2022 року.

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Остання публічна поява королеви Єлизавети II у Шотландії, 2022 рік / © Getty Images

Королева померла 8 вересня 2022 року в замку Балморал у Шотландії, ставши першою британською монархинею, яка померла в Шотландії з часів Якова V 1542 року. Їй було 96 років, і пізніше офіційно було оголошено, що причиною смерті стала «похила вікова хвороба».

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Після смерті королеви та негайного сходження на престол короля Чарльза III, принц Вільям став прямим спадкоємцем престолу. Тепер його старший син і спадкоємець - принц Джордж - піде стопами батька, вступивши до Ітона, щоб підготуватися до того, щоб одного дня теж зайняти трон.

Принцеса Кейт, принц Джордж та принц Вільям / © Getty Images

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