Пенелопа Крус та Хав’єр Бардем вразили публіку розкішними образами на Венеційському кінофестивалі

Пенелопа Крус і Хав’єр Бардем / © Associated Press

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Іспанська оскароносна акторка з’явилася на публіці в довгій червоній сукні від Модного дому Chanel. Вбрання підкреслювало її фігуру, але водночас відрізнялося від класичних гламурних вечірніх суконь цікавими деталями. Сукня мала тонкі бретелі та округлий виріз, а талія й лінія стегон додатково були підкреслені фактурною обробкою, що нагадувала торочку.

Пенелопа Крус / © Associated Press

Однак простий силует сукні порушував високий передній розріз, прикрашений двома золотими ґудзиками. Саме поєднання насиченого червоного кольору, золотих деталей і фактури надало вбранню впізнаваного характеру Chanel, але водночас зробило його трохи грайливішим.

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Пенелопа Крус / © Associated Press

До сукні акторка підібрала червоні туфлі-човники на високих підборах. Із прикрас вона обрала виразні діамантові сережки та каблучку, відмовившись від кольє.

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Волосся Пенелопа вклала в елегантну зачіску, а її макіяж був виконаний у теплих, природних тонах, тож головна роль у цьому образі дісталася саме сукні.

Пенелопа Крус / © Associated Press

Поки дружина привертала погляди вогняно-червоною сукнею, Хав’єр Бардем обрав безпрограшний варіант для подібного заходу — на червоній доріжці він з’явився у класичному чорному смокінгу із сатиновими лацканами, білій сорочці та чорній краватці-метелику. Образ він завершив чорними шкіряними туфлями.

Пенелопа Крус і Хав’єр Бардем / © Associated Press

Їхня спільна поява у Венеції цього разу має особливу причину, адже Крус і Бардем грають подружню пару в психологічній драмі «Бункер» французького режисера Флоріана Зеллера, яка увійшла до основної конкурсної програми фестивалю. Фільм розповідає про відомого архітектора, який отримує завдання спроєктувати розкішний бункер для багатого технологічного магната, переконаного, що суспільство наближається до колапсу. Поступово цей проєкт починає впливати й на його шлюб.

Для подружжя, яке перебуває у шлюбі від 2010 року, це вже дев’ятий спільний кінопроєкт.

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