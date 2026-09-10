Новолуние в сентябре 2026 года: когда наступит и что стоит сделать в этот день

Новолуние / © ТСН.ua

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Новый лунный цикл начнется 11 сентября 2026 года в 06:27 по киевскому времени .

В момент новолуния Луна практически не видна на небе, поскольку она находится между Землей и Солнцем.

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С астрономической точки зрения новолуние — это обычная фаза Луны.

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В астрологии и эзотерических традициях этот момент считают символической точкой нового начала.

Сентябрьский парень состоится в знаке Девы.

Именно поэтому его главными темами могут стать порядок, работа, повседневные дела, забота о себе и постепенное достижение конкретных целей.

Когда новолуние в сентябре 2026 года

Для Украины точное время новолуния:

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11 сентября - 06:27 по киевскому времени.

Накануне, 10 сентября, освещенность лунного диска составит менее одного процента.

Утром 11 сентября начнется новый лунный цикл.

Саму Луну в момент новолуния увидеть невозможно.

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Первый очень тонкий серп молодой Луны можно будет наблюдать уже после новолуния, когда он начнет удаляться от Солнца на небе.

Почему это новолуние особенное

Новоулние происходит в Деве примерно на 18-м градусе знака.

В астрологии Дева связана не с грандиозными мечтами, а с конкретными действиями.

Поэтому это новолуние может быть особенно благоприятен для тех, кто хочет:

навести порядок по делам;

составить реалистичный план;

изменить ежедневный режим;

начать обучение;

разобраться с документами;

упорядочить деньги;

отказаться от лишнего;

ввести новую полезную привычку.

Символика Девы напоминает: большие перемены часто начинаются не с одного драматического решения, а с маленьких действий, повторяющихся каждый день.

Что стоит сделать в новолуние

Лучший способ использовать символику новолуния — определить, что именно вы хотите изменить в течение следующего лунного цикла.

Не нужно составлять список из двадцати желаний.

Лучше выбрать одну-три конкретных цели.

Например:

«Я хочу завершить давно откладываемый проект».

"Я хочу лучше контролировать свои расходы".

"Я хочу выделять больше времени на отдых".

"Я хочу упорядочить рабочий график".

Чем конкретнее сформулирована цель, тем легче понять, какой первый шаг можно сделать уже сейчас.

Произведите небольшую очистку пространства

Дева связана с порядком, поэтому перед новолунием можно избавиться от давно неиспользуемых вещей.

Не обязательно устраивать генеральную уборку.

Достаточно выбрать одну зону:

рабочий стол;

сумку;

шкаф;

телефон;

электронную почту;

папку с документами.

Символически вы освобождаете место для нового.

Запишите три намерения

Одна из самых простых практик новолуния — записать свои намерения на бумаге.

Они должны касаться, прежде всего, вас самих.

Вместо:

«Пусть меня повысят»

лучше написать:

"Я создаю условия для профессионального развития и готова воспользоваться новой возможностью".

Вместо:

«Пусть конкретный человек влюбится в меня»

лучше:

«Я открываюсь взаимным и здоровым отношениям».

В эзотерических практиках считается, что желание лучше формулировать без попыток контролировать решения других людей.

Составьте план первого шага

Этот новолуние особенно хорошо соответствует принципу:

не просто захотеть, а понять, что делать дальше.

Если вы хотите сменить работу – обновите резюме.

Хотите начать обучение – найдите курс.

Планируете накопить деньги – определите конкретную сумму.

Хотите завершить сложное дело – разделите его на несколько небольших этапов.

Для Девы результат важнее красивой декларации.

Что не стоит делать

Новолуние традиционно считают временем низкой месячной энергии, поэтому в эзотерических практиках не советуют требовать от себя максимальной производительности.

Не обязательно успеть все 11 сентября.

Также лучше не превращать планировку в бесконечную самокритику.

Дева имеет репутацию перфекционистического знака, поэтому может явиться соблазн решить, что сначала нужно сделать все идеально.

На самом деле, новый цикл хорошо начинать даже с очень маленького шага.

Простой ритуал на новолуние

Вечером 10 или 11 сентября можно провести простую символическую практику.

Вам понадобятся:

лист бумаги;

ручка;

свеча по желанию.

Сядьте в спокойном месте и определите три вещи, которые вы хотите изменить в течение следующего лунного цикла.

Запишите их.

Под каждым намерением укажите одно конкретное действие , которое вы можете выполнить в течение ближайших трех дней.

Например:

Намерение: упорядочить финансы.

Шаг: записать все регулярные издержки.

Или:

Намерение: сменить работу.

Шаг: обновить резюме.

Сохраните список до следующей полноты и проверьте, что уже удалось сделать.

Когда загадывать желание

Если вы используете новолуние именно как эзотерическую практику, оптимально делать это после наступления фазы новолуния , то есть после 06:27 11 сентября.

В то же время нет необходимости просыпаться в шесть утра.

Практику можно провести днем или вечером 11 сентября, когда есть возможность спокойно сформулировать свои намерения.

Главное – не точность до минуты, а то, что вы вкладываете в свой новый план.

Главная тема новолуния в Деве

Этот молодой человек не столько о неожиданном чуде, сколько о возможности навести порядок в том, что давно требовало внимания .

Иногда начало нового этапа выглядит очень обыденно.

Вы наконец-то совершаете звонок.

Отправляете письмо.

Убираете излишнее.

Записываетесь на курс.

Закрываете старое дело.

Именно с таких небольших решений может начаться значительное изменение.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, ритуалы, пророчества и другие эзотерические практики не являются науками. Подобные материалы носят символический или развлекательный характер. Астрономические данные о фазах Луны научно определены.

Напомним, что астрологиня назвала самые противоречивые знаки зодиака

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