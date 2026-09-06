Астролог назвал самые неоднозначные знаки Зодиака

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В каждом из нас намешано много разнообразных качеств, но один из «полюсов» все-таки перевешивает в позитивную или негативную сторону — тем не менее, есть те, кто возглавляет рейтинг людей, не подлежащих точному определению.

Астролог Людмила Булгакова назвала самые неоднозначные знаки Зодиака.

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Близнецы

Близнецы, пожалуй, самый неоднозначный знак зодиакального круга, и это неудивительно: с теми, кто — как они — не в ладу с самими собой, очень трудно найти общий язык. В разное время представители знака предстают перед окружающими людьми в разных обличьях — сегодня они ангелы, а завтра — демоны, дать им однозначную характеристику просто невозможно.

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Весы

Весы всегда колеблются между двумя способами решения одной проблемы, что в разных ситуациях превращает в разных — иногда противоположных друг другу –людей. Например, с утра они могут быть приятными во всех отношениях собеседниками, а уже после обеда продемонстрировать жестокость, на которую, казалось бы, совершенно не способны.

Рыбы

Рыбы, будучи самым нежным и романтическим знаком зодиакального круга, тем не менее, полностью соответствуют свойствам тотема, который дал им название. Свойственная им неопределенность буквально не дает возможности ухватить их: они настолько «скользкие», что «вырываются» из рук — трудно понять, что они думают в каждый конкретный момент.

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