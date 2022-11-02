З’явилося яскраве відео ударів по переправі окупантів біля Антонівському мосту

У Мережі опубліковане відео ударів по переправі окупантів у районі Антонівському мосту, завданих 2 листопада під час того, коли в Херсоні повідомлялося про вибухи.

Відповідний запис публікують місцеві пабліки.

Окрім того, повідомляється про ураження ворожого складу боєприпасів поблизу Чорнобаївки на Херсонщині.

"Поспіхом збудована російськими окупантами поромна переправа біля Антонівського мосту в Херсоні сьогодні була знищена ракетами GMLRS, випущеними РСЗВ "HIMARS", – повідомив водночас нардеп, заступник голови парламентського комітету з нацбезпеки, оборони та розвідки Юрій Мисягін.

Нагадаємо, у Херсоні вдень 2 листопада було чутно вибухи та повідомлялося про ймовірний "приліт" по Антонівському мосту.

Згодом депутат Херсонської облради Сергій Хлань повідомив, що ЗСУ завдали влучного удару по російських військах у Херсоні, поціливши у ворожі системи ППО, які атакували Миколаїв.

Водночас американські дослідники повідомляють, що Росія продовжує перекидати живу силу і техніку через Дніпро в очікуванні наступу українських військ на Херсон. Загарбники також готуються до евакуації окремих підрозділів і техніки з правого берега та зібрали задля цього плавзасоби.

В Одесі затримали ексміліціонера, який працював на російську розвідку і розставляв мітки

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