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У Херсоні лунають вибухи

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У Херсоні лунають вибухи

Фото: ТСН.ua

Можливі влучання по Антонівському мосту.

У Херсоні чутно вибухи вдень 2 листопада, після яких у небі видно чорний дим.

Про це повідомляють місцеві пабліки.

"У Херсоні чути вибухи! Повідомляють про приліт по Антонівському мосту", – йдеться в опублікованій інформації.

Ситуація на Херсонщині

За даними Генштабу ЗСУ станом на 2 листопада, російські окупанти продовжують примусову "евакуацію" цивільних із населених пунктів на захоплених територіях Херсонської області. Водночас виїзд приватним транспортом заборонений.

Російську окупаційну "адміністрацію" Херсона перемістили до Скадовська.

Водночас ЗСУ на Херсонщині поцілили у ворожий ЗРК та "припарковану" поруч іншу військову техніку, а на Миколаївщині знищено взвод окупантів.

Російські війська готуються до оборони Нової Каховки та території усієї громади. У межах близько 20 км загарбники риють траншеї.

Заблоковане зерно, перегрупування російських військ на Херсонщині, новий штам Covid. Новини на ранок

Заблоковане зерно, перегрупування російських військ на Херсонщині, новий штам Covid. Новини на ранок

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Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
Дата публікації
Перегляди
4226
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