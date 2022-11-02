Польща відгородиться від Росії стіною з трьома рядами колючого дроту

Через загрозу вторгнення до Польщі нелегальних мігрантів на кордоні з Калінінградською областю РФ негайно збудують загородження.

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак розпорядився розпочати негайне будівництво загороджень уздовж кордону з Калінінградською областю Росії. Стіна буде такою ж, як і на кордоні з Білоруссю.

Про це повідомляє польське агентство PAP з посиланням на пресконференцію міністра.

Заходи безпеки на кордоні з Росією будуть посилені через відкриття міжнародного аеропорту Калінінграда для рейсів із Близького Сходу та Північної Африки. Це може призвести до великого потоку нелегальних мігрантів, які намагатимуться потрапити до Євросоюзу через польський кордон. Зокрема, йдеться про біженців із Сирії, яким може надавати допомогу Росія.

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Блащак повідомив, що рішення про спорудження суцільної стіни на невеликій ділянці кордону з РФ, яка проходить біля Калінінградської області, було ухвалено на комітеті з питань безпеки та оборони Ради міністрів Польщі.

Загородження буде таким самим, як і вздовж кордону з Білоруссю – три ряди колючого дроту заввишки 2,5 метра та шириною 3 метри. Для спостереження за кордоном будуть встановлені електронні засоби стеження.

Нагадаємо, на початку жовтня у Польщі повідомили про завершення будівництва захисного бар’єру на кордоні з Білоруссю. Його спорудження стало відповіддю на міграційний тиск, який посилився восени 2021 року. Тоді різко збільшився потік мігрантів, які намагалися нелегально потрапити до ЄС через Білорусь.

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