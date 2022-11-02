Польша отгородится от России стеной с тремя рядами колючей проволоки

Из-за угрозы вторжения в Польшу нелегальных мигрантов на границе с Калининградской областью РФ немедленно построят заграждения.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак распорядился приступить к немедленному строительству заграждений вдоль границы с Калининградской областью России. Стена будет такой же, как и на границе с Беларусью.

Об этом сообщает польское агентство PAP со ссылкой на пресс-конференцию министра.

Меры безопасности на границе с Россией будут усилены из-за открытия Калининградского международного аэропорта для рейсов из Ближнего Востока и Северной Африки. Это может привести к большому потоку нелегальных мигрантов, пытающихся попасть в Евросоюз через польскую границу. В частности, речь идет о беженцах из Сирии, которым может оказывать помощь Россия.

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Блащак сообщил, что решение о сооружении сплошной стены на небольшом участке границы с РФ, проходящем возле Калининградской области, было принято на комитете по безопасности и обороне Совета министров Польши.

Заграждение будет таким же, как и вдоль границы с Беларусью – три ряда колючей проволоки высотой 2,5 метра и шириной 3 метра. Для наблюдения за границей будут установлены электронные средства слежения.

Напомним, в начале октября в Польше сообщили о завершении строительства защитного барьера на границе с Беларусью. Его сооружение стало ответом на миграционное давление, усилившееся осенью 2021 года. Тогда резко увеличился поток мигрантов, пытавшихся нелегально попасть в ЕС через Беларусь.

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