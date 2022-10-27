Контактировал с больным корью: как не заразиться

Девять из десяти невакцинированных людей, контактирующих с больным корью, будут инфицированы. Больше вирус кори может жить в воздухе и на поверхностях до двух часов после того, как больной человек покинул помещение.

Избежать болезни и ее последствий можно, вакцинировавшись, сообщают специалисты Минздрава.

Симптомы кори

повышение температуры;

насморк;

кашель;

покраснение глаз и слезотечение;

мелкие белые пятна на лице и по всему телу.

Это первые симптомы кори, которые свидетельствуют, что человек уже заразился.

При каких условиях распространяет корь:

во время кашля и чихания;

тесных личных контактов;

предметы быта, которыми пользовался больной человек.

Как защититься

Первую прививку от кори делают в 12 месяцев, плановую ревакцинацию – в 6 лет.

Если невакцинированный ребенок или взрослый контактировали с больным, то необходимо сделать экстренную прививку в первые 3 суток после контакта.

Если контактировал ребенок, имеющий первую прививку, его нужно как можно быстрее вакцинировать второй дозой вакцины. Если первую дозу ребенок получил недавно, то следует выдержать интервал в 1 месяц между дозами.

"Не следует ожидать контакта с больным. Если у вас есть сомнения, болели ли вы в детстве корью или были вакцинированы от него, запишитесь на прививку уже сейчас и получите по крайней мере одну дозу вакцины. Для этого обратитесь к своему семейному врачу или в ближайший медучреждение", — отмечают медики.

Напомним, взрослым, которые пропустили прививку от кори в детстве, следует иметь по меньшей мере одну дозу вакцины против кори и краснухи для того, чтобы не заразиться.

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