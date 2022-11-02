Кипр отменяет упрощенный визовый режим для россиян

На Кипре больше не будут применяться упрощенные правила для граждан России, которые обращаются за туристическими визами.

С 1 декабря Кипр начнет взимать плату с россиян за оформление туристических виз, ранее граждане РФ были освобождены от визовых сборов.

Об этом пишет Financial Mirror.

Согласно новым правилам, владельцы российских паспортов, которые освобождены от визового сбора, должны будут заплатить 80 евро при оформлении туристической визы для взрослых, а за детей от 6 до 12 лет – 40 евро.

Кипр принял такое решение после полного приостановления соглашения об упрощении визового режима Европейским Союзом.

Кроме того, россияне, обращающиеся за визой в одну из стран ЕС, которые приостановили действие соглашения об упрощении визового режима, включая Кипр, также столкнутся с увеличением времени оформления виз и более строгими правилами выдачи многоразовых виз.

До того, как Москва вторглась в Украину в феврале, российские туристы были второй по величине группой посетителей Кипра – 20%.

Визы для граждан России

Уже 9 стран Евросоюза перестали оформлять туристические визы для граждан России. С 19 сентября начал действовать запрет на въезд гражданам России в Эстонию, Латвию, Литву и Польшу.

Чехия, Словакия, Дания, Бельгия и Нидерланды тоже отказались пускать российских туристов. Позже к этому списку присоединилась еще и Швейцария.

Правительство Болгарии приняло решение ввести визовый режим для граждан России со служебными паспортами. Соответствующие изменения заработают уже с 20 октября.

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