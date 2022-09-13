"Совок" возвращается: Ермак назвал 9 стран ЕС, которые уже не оформляют визы россиянам

Уже 9 стран Евросоюза перестали оформлять туристические визы для граждан РФ, бомбящей Украину и убивающей мирных людей.

Больше не принимают от россиян документы на оформление туристических виз страны Балтии, а также Польша, Чехия, Словакия, Дания, Бельгия и Нидерланды.

Об этом рассказал глава Офиса президента Андрей Ермак в Telegram.

"Латвия, Литва, Эстония, Польша, Чехия, Словакия, Дания, Бельгия и Нидерланды больше не принимают от российских документов на оформление туристических виз. "Совок", запах нафталина, россияне так давно этого хотели", — написал Ермак.

Напомним, россияне жалуются, что их массово не пускают в Грузию.

Читайте также: