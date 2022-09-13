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Нужна воля: Подоляк об "эффекте домино", который обрушит ru-фронт

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Нужна воля: Подоляк об "эффекте домино", который обрушит ru-фронт

Фото: Getty Images

Успехи ВСУ на фронте в Харьковской области подпортили рейтинг Путину и вызвали недовольство у россиян.

Освобождение Луганска или Донецка обрушит ru-фронт и вызовет политическую дестабилизацию в России.

Об этом написал в своем твиттере советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Во-первых, нужно защитить объекты критической инфраструктуры системами ПВО. Потому что Россия будет воевать только с гражданскими. Во-вторых, освобождение Луганска или Донецка вызовет эффект домино, обрушит ru-фронт и приведет к политической дестабилизации в РФ. Это реально. Нужна воля (оружие)", — написал он.

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