Нужна воля: Подоляк об "эффекте домино", который обрушит ru-фронт

Успехи ВСУ на фронте в Харьковской области подпортили рейтинг Путину и вызвали недовольство у россиян.

Освобождение Луганска или Донецка обрушит ru-фронт и вызовет политическую дестабилизацию в России.

Об этом написал в своем твиттере советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Во-первых, нужно защитить объекты критической инфраструктуры системами ПВО. Потому что Россия будет воевать только с гражданскими. Во-вторых, освобождение Луганска или Донецка вызовет эффект домино, обрушит ru-фронт и приведет к политической дестабилизации в РФ. Это реально. Нужна воля (оружие)", — написал он.

Во-первых, нужно защитить объекты критической инфраструктуры системами ПВО. Потому что Россия будет воевать только с гражданскими. Во-вторых, увольнение Луганска или Донецка вызовет эффект домино, обрушит ru-фронт и приведет к политической дестабилизации в РФ. Это реально. Нужна свобода (оружие). — Михаил Подоляк (@Podolyak_M) September 13, 2022

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