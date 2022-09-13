Кремль пытается выкупить боеприпасы к советской артиллерии в Центральной Азии – ГУР

Кремль пытается использовать в войне против Украины ресурсы стран Центральной Азии. Россию больше всего интересует возможность пополнить запасы советских боеприпасов и запчастей к военной технике.

Об этом сообщает пресс-служба украинской разведки.

"Недавно федеральная служба по вопросам военно-технического сотрудничества РФ обратилась в министерство обороны Республики Таджикистан с запросом о передаче 220-мм реактивных снарядов в РСЗО "Ураган". Также россиян интересуют боеприпасы к 203-мм САУ "Пион" и двигатели УТ" БМП-1 и БМП-2, в большом количестве хранящиеся на военных складах Таджикистана", — заявили в ГУР Минобороны.

Военным и сотрудникам МВД Таджикистана в отставке поступают предложения подписать контракт с ВС России и принять участие в войне против Украины. РФ вербует военных и в Кыргызской Республике.

"В чат выпускников Бишкекского высшего военного училища поступают сообщения с предложениями подписать контракты с РФ или одной из частных военных компаний. Аналогичные вербовочные сообщения распространяются по всей республике в профессиональных чатах бывших военных и сотрудников МВД", — говорится в сообщении.

Напомним, представители американской разведки не исключают, что после успешного контрнаступления ВСУ российские войска будут вынуждены отдать и другие захваченные территории.

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