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Потрібна воля: Подоляк про "ефект доміно", який обвалить ru-фронт

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Потрібна воля: Подоляк про "ефект доміно", який обвалить ru-фронт

Фото: Getty Images

Успіхи ЗСУ на фронті в Харківській області попсували рейтинг Путіну та викликали невдоволення у росіян.

Звільнення Луганська чи Донецька обвалить ru-фронт і викличе політичну дестабілізацію в Росії.

Про це написав у своєму твітері радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.

"По-перше, треба захистити об’єкти критичної інфраструктури системами ППО. Тому що Росія воюватиме лише з цивільними. По-друге, звільнення Луганська чи Донецька викличе ефект доміно, обвалить ru-фронт і призведе до політичної дестабілізації у РФ. Це реально. Потрібна воля (зброя)", - написав він.

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