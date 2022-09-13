В Мариуполе первоклассникам задают изучать гимн страны-агрессора России

В Мариуполе россияне всеми силами пытаются создавать иллюзию, что оккупирование город – часть РФ.

В захваченном городе взялись за школьников. Да, учителя рассказывают первоклассникам, что Мариуполь является частью России. Кроме того, как домашнее задание задают изучение гимна РФ.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Мариуполь. Промывание мозга детям стартовало. Первоклассникам рассказывают учителя, что они часть России. Домашняя задача – изучить гимн России", — подчеркнул он.

Андрющенко также опубликовал фото учебников, по которым у оркупанты учат детей. По его словам, в тексте нет упоминания об украинцах.

"Особенно талантливые коллаборанты уже рассказывают первоклассникам, что украинцы — вымышленная нацистами нация. Поэтому когда речь идет о 15 годах заключения за измену учителям — это вполне адекватное наказание за искалеченные детские души", — подчеркнул чиновник.

Как сообщалось, спасенная в Мариуполе Марианна Пидгурская (Вышемирская), ставшая героиней известных фото после российской атаки на роддом, теперь осуждает Украину и участвует в пророссийских мероприятиях в оккупированном городе.

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