Оккупантам грозит обвал обороны на всей линии фронта – военный эксперт

Теперь, после потери Купянска, россияне будут пытаться оказывать давление, бросая "пушечное мясо".

Российским оккупантам после масштабного контрнаступления ВСУ в Харьковской области теперь грозит каскадный обвал обороны по всей линии фронта.

Об этом заявил эксперт Defense Express Иван Киричевски в эфире телеканала "Эспрессо".

По его словам, оккупационные войска остались без канала логистики в Донецкой области. Эксперт пояснил, что железная дорога через Купянск была единственным маршрутом логистики для российских войск, которые сосредоточены на этой территории.

"У россиян есть перспектива каскадного обвала обороны по всей линии фронта. Россиянам нужен был Купянск, чтобы подвозить боеприпасы и другие ресурсы для войск, которые были сосредоточены на вновь захваченных территориях Луганщины и Донетчины", – отметил он.

Теперь, после потери Купянска, Киричевский считает, что россияне будут пытаться оказать давление, бросая "пушечное мясо" и достреливать остатки боекомплекта.

"Сейчас россияне находятся в том состоянии, что ВСУ удастся удержать оборону в Донецкой области, на тех рубежах, которые есть сейчас", — добавил эксперт.

Напомним, с начала сентября во время контрнаступления ВСУ освободили от оккупантов уже около 2 тысяч километров украинских территорий.

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