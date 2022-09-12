Обстрел Днепра: пострадало рекордное количество домов

Россияне попали прямо в центр города и полностью разрушили торговый центр, местный рынок, магазины. Повреждены почти 50 жилых домов и авто местных жителей, говорится в ТСН.

Этот удар разбудил Днепр в полвторого ночи. Обломками сильно ранило охранника местного рынка, его госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. «У него тяжелые травмы брюшной полости, поражение кишечника в нескольких местах, множественные осколочные ранения всего туловища. Он находится на аппарате искусственной вентиляции легких, намечено еще несколько оперативных вмешательств», — констатируют медики.

Повреждения получили 47 многоэтажек в центре города, их порубило обломками, выбило окна и двери, разорвало трубы подачи тепла.

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Квартира Екатерины серьезно повреждена. Девушка приехала в Днепр из Славянска, однако и здесь не смогла укрыться от российских атак. «Был сильный удар, посыпалось все, думала и крыша поедет куда-то, упадет на меня, просто ужас какой-то, очень страшно было. Пострадало одно окно, его просто вырвало из петель, попадали плинтусы, посыпался потолок», – рассказывает переселенка.

Пострадали и многие офисы, повсюду разбитые стекла, обваленные потолки и изуродованная техника. Владельцы радуются только тому, что людей в помещениях не было. «Ты понимаешь, что хорошо, что это был выходной день, а не рабочий, и здесь могли быть люди. А это все такое, оно купится, отремонтируется. Это не так страшно», — говорит работница офиса.

От этого ракетного удара, говорят коммунальщики, пострадало рекордное количество домов, они частично уже ликвидировали последствия. Сейчас затягивают окна пленкой и производят замеры для их замены, а обломки после удара по многоэтажкам вывозят сразу 10 грузовиков.

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