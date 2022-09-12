Обстріл Дніпра: постраждала рекордна кількість будинків

72-річний чоловік, який напередодні отримав поранення через ракетний удар по Дніпру, переніс вже кілька операцій.

Росіяни влучили просто у центр міста і повністю зруйнували торгівельний центр, місцевий ринок, магазини. Пошкоджені майже 50 житлових будинків та автівки місцевих мешканців, йдеться в ТСН.

Цей удар розбудив Дніпро о пів на другу ночі. Уламками сильно поранило охоронця місцевого ринку, його госпіталізували у вкрай тяжкому стані. «У нього важкі травми черевної порожнини, ураження кишківника у декількох місцях, множинні осколкові поранення всього тулуба. Він перебуває на апараті штучної вентиляції легень, заплановано ще декілька оперативних втручань», - констатують медики.

Пошкодження отримали 47 багатоповерхівок у середмісті, їх посікло уламками, повибивало вікна та двері, розірвало труби подачі тепла.

Також читайте Контрнаступ українців потрапив у головні новини всього західного світу: як реагують лідери країн

Квартира Катерини серйозно пошкоджена. Дівчина приїхала до Дніпра зі Слов’янська, однак і тут не змогла сховатись від російських атак. «Був сильний удар, посипалось все, думала і дах поїде кудись, впаде на мене, просто жахіття якесь, дуже страшно було. Постраждало одне вікно, його просто вирвало з петель, попадали плінтуси, посипалася стеля», - розповідає переселенка.

Постраждало і чимало офісів, всюди побиті шибки, обвалені стелі та понівечена техніка. Власники радіють лише тому, що людей у приміщеннях не було. «Ти розумієш, що добре, що це був вихідний день, а не робочий і тут могли бути люди. А це все таке, воно купиться, відремонтується. Це не таке страшне», - каже працівниця офісу.

Від цього ракетного удару, кажуть комунальники, постраждала рекордна кількість будинків, вони вже частково ліквідували наслідки. Зараз затягують вікна плівкою та роблять заміри для їх заміни, а уламки після удару по багатоповерхівкам вивозять одразу 10 вантажівок.

Читайте також:

Ракети РФ знищили українські ТЕЦ, але енергетики Дніпропетровщини та Харківщини швидко повернули світло і воду

ЗСУ показали бойову роботу зенітних комплексів, які збивають ракети РФ (відео)

"Спостерігали із захватом" - пані посол про реакцію Німеччини на контрнаступ ЗСУ