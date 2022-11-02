Кіпр скасовує спрощений візовий режим для росіян

На Кіпрі більше не застосовуватимуться спрощені правила для громадян Росії, які звертаються за туристичними візами.

Від 1 грудня Кіпр почне стягувати плату з росіян за оформлення туристичних віз, раніше громадяни РФ були звільнені від візових зборів.

Про це пише Financial Mirror.

Згідно з новими правилами власники російських паспортів, які наразі звільнені від візового збору, повинні будуть заплатити 80 євро при оформленні туристичної візи для дорослих, а за дітей віком від 6 до 12 років – 40 євро.

Кіпр прийняв таке рішення після повного призупиненням угоди про спрощення візового режиму Європейським Союзом.

Крім того, росіяни, які звертаються за візою до однієї з країн ЄС, які призупинили дію угоди про спрощення візового режиму, включаючи Кіпр, також зіткнуться зі збільшеним часом оформлення віз і більш суворими правилами видавання багаторазових віз.

До того, як Москва вторглася до України в лютому, російські туристи були другою за величиною групою відвідувачів Кіпру – 20%.

Візи для громадян Росії

Уже 9 країн Євросоюзу припинили оформляти туристичні візи для громадян Росії. Від 19 вересня почала діяти заборона на в'їзд громадянам Росії до Естонії, Латвії, Литви та Польщі.

Чехія, Словаччина, Данія, Бельгія й Нідерланди також відмовилися пускати російських туристів. Пізніше до цього списку приєдналася ще і Швейцарія.

Уряд Болгарії ухвалив рішення запровадити візовий режим для громадян Росії зі службовими паспортами. Відповідні зміни запрацюють вже від 20 жовтня.

Читайте також: