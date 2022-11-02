Оля Полякова розповіла, чому пішла на грузинські "Танці з зірками"

До "Сніданку з 1+1" на ТЕТ долучилась співачка та тренерка "Голосу країни-12" Оля Полякова, яка вийшла на відеозв'язок просто з тренувальної зали.

Разом з українським танцівником Максом Єжовим Полякова стала учасницею грузинської версії проєкту "Танці з зірками". За словами співачки, пара почала тренуватись три тижні тому і до останнього не знала, що буде танцювати разом.

"Для нас це був сюрприз від продюсерів. Я думала, що танцюватиму з якимось запальним грузином, на що мені так і сказали: "Буде у тебе запальний грузин" та привезли Максима з України", - поділилась Полякова.

Свій перший танець танцювальна пара Полякової та Єжова присвятила Україні. Загалом місія співачки на грузинському проєкті – не дати світові забути про війну в нашій країні, а також презентувати проєкт "Незламні", амбасадоркою якого є виконавиця. Він націлений на збір 1 млн гривень на біонічні протези для українців, які постраждали під час війни.

Оля Полякова та Макс Єжов / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Окрім того, тренерка "Голосу країни" акцентувала, що грузини неймовірно підтримують українців у боротьбі за свободу.

"По-перше, тут дуже гарно ставляться до українців. Вони активно підтримують, весь час намагаються чимось допомогти. На кожному кроці українські прапори, виходиш з аеропорту й одразу бачиш наш прапор. І ти розумієш, що тут тобі раді, не образять, нагодують та заспівають пісню. У Грузії дуже багато наших переселенців, жінок з дітьми. Ми збирали їх та зустрічалися разом, плакали, усі підтримують одна одну", - зазначила співачка.

Оля Полякова про участь у "Голосі країни" та грузинських "Танцях із зірками"

Також Полякова розповіла про майбутній ефір "Голосу країни-12", який відбудеться вже цієї неділі о 21:00. На глядачів очікує новий етап – "Нокаути", який стане вирішальним, адже стане відомо, хто з учасників потрапить до прямого ефіру. За словами тренерки, мрії людей, попри війну, мають здійснюватись, а вона зі свого боку робила все можливе, аби розкрити кожного учасника.

"Знаєте, я відкрила у собі талант та зрозуміла, що зможу викладати вокал. Адже свого часу я дуже плідно цьому вчилась сама, зрозуміла усі нюанси, з якими можна працювати. Коли тобі голос дається від природи – немає розуміння, як ти це робиш, тобі просто його дав Бог. У мене так не було, кожну свою ноту я виплекала, витренувала. Тому зараз я можу цьому навчити і, можливо, коли піду на пенсію, буду старенькою, не зможу танцювати та розважати, то буду викладати вокал", - розкрила секрет Полякова.

У нокаутах до кожного тренера приєднається і зірковий наставник. Яка зірка допоможе Поляковій зібрати свою команду – співачка не розкрила, проте натякнула: "Зірковий радник вас дуже здивує".

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