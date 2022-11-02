Даша Кацуріна втратила один мільйон гривень через російський дрон

Бізнесвумен розповіла, як обстріл дронами Полтави ввечері 1 листопада вплинув на її бізнес.

Ексдружина ресторатора Міші Кацуріна, бізнесвумен Даша Кацуріна розповіла шанувальникам про шкоду, яку наніс російський дрон її бізнесу.

Як відомо, у ніч проти 1 листопада російські війська випустили по Полтавській області десять іранських дронів-камікадзе. Чотири ворожі безпілотники впали на цивільні об’єкти. Внаслідок падіння виникла пожежа. Одним з таких цивільних об'єктів було відділення "Нової пошти".

Як розповіла Даша в сторіз своєї сторінки в Instagram, якраз на це відділення приїхали з виробництва пуховики її бренду одягу KATSURINA.

"Через атаку дроном РФ повністю згоріло відділення "Нової пошти" в місті Полтава. Дякувати богу, жертв немає. Лише мінус один мільйон грн у KATSURINA – там чекали наші пуховики. Вони приїхали з виробництва", - повідомила Даша.

Фото: instagram.com/dasha_katsurina

Фото: instagram.com/dasha_katsurina

Як відомо, Даша Кацуріна з ексчоловіком Мішею Кацуріним є власницею ресторанів у Києві, також у Даші є свій бренд одягу.

Нагадаємо, що після того, як Міша Кацурін закрутив роман зі співачкою Надею Дорофєєвою, Даша Кацуріна почала зустрічатися з ексчоловіком Наді, шоуменом Володимиром Дантесом. До слова, раніше експари товаришували сім'ями.

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