Відомого американського репера Takeoff застрелили у Г'юстоні

Відомого американського репера Takeoff, колишнього учасника Migos, застрелили вночі у Г'юстоні.

Інцидент трапився в одному із боулінг-клубів, де артист грав з іншим репером Quavo в кості. Повідомляється, що трапилася сварка. Невідомий відкрив вогонь та вистрелив у Takeoff. 28-річний репер загинув на місці, пише TMZ.

Очевидці встигли зробити відповідні знімки. На одному з фото репер йде до клубу, а на ішому музиканта вже вбили.

Також поліція повідомила, що окрім артиста, ще дві людини отримали поранення. Їх на приватних автомобілях відвезли до лікарні.

Зазначимо, Takeoff – відомий американський репер, який почав займатися музикою від 2008 року. Артист був учасником хіп-хоп-тріо Migos. Від 2018 року Takeoff займався сольною кар'єрою.

Takeoff / Фото: Associated Press

Нагадаємо, в США і раніше траплялися такі інциденти, що під час стрілянини вбивали реперів. На початку лютого американського музиканта Таджая Добсона, більше відомого як TDott Woo, застрелили на порозі його власного будинку в Нью-Йорку.

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