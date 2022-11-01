В "Укренерго" звернулися до українців: зима буде надважкою

Українців закликали допомогти енергетикам: для цього не треба сидіти в холоді та темряві.

В Національній енергетичній компанії "Укренерго" розповіли, що наразі енергосистема України - ціль для російського ворога. Плани РФ невідомі, однак за характером останніх атак, вже всі зрозуміли, що зима буде надважкою.

Про це повідомив член правління "Укренерго" Олексій Брехт в інтерв’ю виданню SPEKA.

Він розповів, що протягом восьми місяців повномасштабної війни енергетики намагалися робити свою роботу так, щоб споживач її не відчував і у нього гарантовано було світло.

"Але зараз енергосистема - це ціль для ворога, у якого мета її знищити. Тому нам дуже потрібна впродовж зими допомога наших громадян", - сказав він.

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Брехт пояснив, для того щоб допомогти енергетикам, не треба сидіти у суцільній темряві та холоді. Достатньо перенести використання енергоємних приладів на нічний час, вимикати світло у порожніх приміщеннях, не вмикати вдень всі прилади одночасно.

"Ми не знаємо планів росіян, але за характером останніх атак, гадаю, вже всі зрозуміли, що зима буде надважкою. Зараз і ЗСУ, і енергетики працюють над тим, щоб протистояти ворожим ударам", - додав член правління "Укренерго".

Нагадаємо, ДТЕК опублікував графік відключення світла для споживачів у Київській області. Обмеження електропостачання посали застосовувати від ранку 1 листопада. Відключення мають тривати не більше чотирьох годин поспіль, однак можлива похибка.

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