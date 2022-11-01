Виграйте iPhone 14 та 250 BUSD в акції АЛЛО та Binance

Національний маркетплейс АЛЛО з 31 жовтня до 30 листопада 2022 проводить спільно з біржею криптовалют Binance акцію з головним призом iPhone 14 Pro 256GB та 250 BUSD та ще призами на загальну суму до 250 тисяч гривень.

20 переможців отримають:

1 місце - iPhone 14 Pro 256GB Space Black від АЛЛО та 250 BUSD на Binance,

2-3 місце - робот-пилосос RoboRock S7 Black від АЛЛО та 200 BUSD на Binance,

4-15 місце - фітнес-браслет Mi Smart Band 7 Black від АЛЛО та 150 BUSD на Binance,

16-20 місце - 100 BUSD на Binance.

Взяти участь в акції дуже просто:

1. Встановити мобільний застосунок АЛЛО та зареєструватися в ньому в період з 31 жовтня до 30 листопада 2022 року включно.

2. Зареєструвати акаунт (або вже бути користувачем) Binance та пройти верифікацію.

3. Заповнити спеціальну форму реєстрації на сайті Binance.

З правилами та деталями акції можна ознайомитися на https://allo.ua/ua/binance-promo.

Розіграш буде проведено серед усіх, хто виконав умови Акції, а 20 переможців визначать на основі збігу хеш-значень BNB Chain з унікальними Binance ID. Оголосить переможців команда Binance впродовж 7 днів після закінчення акції, до 7 грудня 2022 року. Результати буде опубліковано на сторінці акції на сайті АЛЛО.

Окрім головних призів, учасники можуть отримати welcome заохочення:

- 100 АЛЛО Грошей за реєстрацію у мобільному застосунку АЛЛО, але впродовж 30 днів з моменту завершення акції. АЛЛО Гроші – це унікальна програма лояльності від АЛЛО. АЛЛО Грошима можна сплатити 100% вартості товару (за вирахуванням 1 гривні). Кожна 1 одиниця АЛЛО Грошей дорівнює 1 гривні.

- WELCOME Бонус до 100 BUSD та -20% на торгові комісії за умови реєстрації та проходження верифікації на Binance у період Акції за промокодом "ALLOUA". BUSD – це регульований стейблкоїн, забезпечений фіатом та прив'язаний до долара США. Бонуси нараховуються у разі виконання завдань, які будуть надходити у Binance Account у розділ "Центр завдань", їх розмір варіюється.

АЛЛО — маркетплейс національного масштабу з товарами від електроніки, косметики та інструментів до одягу та меблів, з доставкою замовлень додому, на пошту або в магазини у понад 100 містах України.

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Binance – провідна світова блокчейн-екосистема та постачальник криптовалютної інфраструктури з комплексом фінансових продуктів, який включає найбільшу за обсягом біржу торгівлі цифровими активами. Платформа Binance, якій довіряють мільйони людей у ​​світі, має на меті допомогти користувачам здобути свободу грошей. Вона пропонує унікальний портфель криптовалютних продуктів та можливостей. Серед них: торгівля та фінанси, освіта, дослідження, благодійність, інвестиції та інкубація, децентралізація та інфраструктурні рішення, а також багато іншого. Для отримання більш детальної інформації відвідайте Binance.com.