ЄС надасть Україні мільярди євро і зброю: коли очікувати

У Євросоюзі думають, яким чином профінансувати актуальні потреби України, цього тижня схеми планують обговорити міністри фінансів ЄС. Згідно з проєктом держбюджету, Україна планує залучити 38 мільярдів доларів допомоги від міжнародних донорів - гроші підуть як на соцвиплати, так і на відновлення домівок та інфраструктури, зазначає в ТСН кореспондентка "Радіо Свобода" Зоряна Степаненко.

Аби покрити актуальні й нагальні потреби України й певним чином урятувати її від економічного колапсу, ЄС як інституція, також окремі країни-члени й фінансові установи, такі як Європейський інвестиційний банк, приміром, - загалом мобілізували 19 мільярдів євро. Це було у вигляді й макрофінів, і прямих бюджетних вливань, й екстреної допомоги, й у якості реагування на кризу.

Готують у ЄС і до трьох мільярдів додаткового макрофіну. Ще вперше в історії тут вирішили - допомогти зброєю країні, що воює. Яка "стала жертвою неспровокованої, невиправданої, жахливої агресії" - під ці потреби дають понад 3 мільярди євро. Схема така: країни-члени ЄС забезпечують військову підтримку, а їм - повертають спецфонду кошти за неї. Цей фонд спершу наповнювали на 500 мільйонів, потім буде ще.

Також читайте Продовольство як зброя: світ обурений заявами Росії через зернову угоду

Втім, саме у випадку взаємин із Єврсоюзом є найбільша різниця між обіцянками й реальними надходженнями. Колеги з Вашингтона навіть критикували брюссельских партнерів за повільність, писало видання The Washington Post. Видання ж "Форбс" зауважувало, що донедавна ЄС надав Україні лише чверть від обіцяного: статистика покращилася, коли кілька тижнів український уряд підтвердив надходження ще двох мільярдів євро.

Наступного року, пише медіа, проблема зовнішнього фінансування буде не менш гострою. У вигляді кредитів і грантів - Євросоюз планував залучити 18 мільярдів євро для України. Це допомогло би профінансувати близько половини очікуваного дефіциту держбюджету. Виплати здійснюватимуться щоквартально, починаючи від січня, «якщо це можливо», значиться в документі Єврокомісії, що опинився в розпорядженні видання "Політіко". В ньому йдеться про три способи, якими ЄС може підтримати Україну фінансово в умовах війни з Росією. Перший, який єврокомісари називають найвигіднішим, дозволив би уникнути ситуації, коли Єврокомісія домагалася від держав-членів гарантій під макрофінансову допомогу Україні. Це затягувало процес. Утім, для цього варіанту мають дати згоду всі члени ЄС і парламент.

Другий варіант у дії буде зараз: країни-члени дають Єврокомісії бюджетні гарантії, а це, оцінюють там, може процес сповільнити. Третій варіант певним чином схожий на другий. Усі три - післязавтра розглянуть міністри фінансів країн Євросоюзу, й з-поміж них оберуть найбільш вдалий. В документі наголошується, що гроші треба мобілізувати швидко, а видавати - регулярно. Офіційну презентацію плану фінансування України буде від Єврокомісії наступного тижня.

Читайте також:

"Пішли вже підгони від Лукашенка": під Бахмутом ЗСУ збили вертоліт "вагнерівців" із бортовими номерами Білорусі (відео)

Бійці ЗСУ показали, як окупанти замасковували свої окопи: "Навіть і не скажеш, що це вхід" (відео)

Піонтковський пояснив, чому Путін так відчайдушно хоче переговорів