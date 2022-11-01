ЕС предоставит Украине миллиарды евро и оружие: когда ждать

В Евросоюзе думают, как профинансировать актуальные потребности Украины, на этой неделе схемы планируют обсудить министры финансов ЕС. Согласно проекту госбюджета Украина планирует привлечь 38 миллиардов долларов помощи от международных доноров — деньги пойдут как на соцвыплаты, так и на восстановление домов и инфраструктуры, отмечает в ТСН корреспондентка "Радио Свобода" Звездная Степаненко.

Чтобы покрыть актуальные и неотложные потребности Украины и определенным образом спасти ее от экономического коллапса, ЕС как институт, а также отдельные страны-члены и финансовые учреждения, такие как Европейский инвестиционный банк, — в общей сложности мобилизовали 19 миллиардов евро. Это было в форме и макрофинов, и прямых бюджетных вливаний, и экстренной помощи, и в качестве реагирования на кризис.

Готовят в ЕС и три миллиарда дополнительного макрофина. Еще впервые в истории здесь решили — помочь оружием воюющей стране. Которая "стала жертвой непровоцированной, неоправданной, ужасающей агрессии" — под эти нужды дают более 3 миллиардов евро. Схема такова: страны-члены ЕС обеспечивают военную поддержку, а им возвращают спецфонду средства за нее. Этот фонд сначала наполняли на 500 миллионов, потом будет еще.

Впрочем, именно в случае взаимоотношений с Еврсоюзом есть самая большая разница между обещаниями и реальными поступлениями. Коллеги из Вашингтона даже критиковали брюссельских партнеров за медлительность, писало издание The Washington Post. Издание же "Форбс" замечало, что до недавнего времени ЕС предоставил Украине лишь четверть обещанного: статистика улучшилась, когда несколько недель украинское правительство подтвердило поступление еще двух миллиардов евро.

В следующем году, пишет медиа, проблема внешнего финансирования будет не менее острой. В виде кредитов и грантов – Евросоюз планировал привлечь 18 миллиардов евро для Украины. Это помогло бы профинансировать около половины ожидаемого дефицита госбюджета. Выплаты будут осуществляться ежеквартально, начиная с января, «если это возможно», значится в документе Еврокомиссии, оказавшемся в распоряжении "Политико". В нем говорится о трех способах, которыми ЕС может поддержать Украину финансово в условиях войны с Россией. Первый, который еврокомиссары называют самым выгодным, позволил избежать ситуации, когда Еврокомиссия добивалась от государств-членов гарантий под макрофинансовую помощь Украине. Это затягивало процесс. Впрочем, для этого варианта должны согласиться все члены ЕС и парламент.

Второй вариант будет сейчас: страны-члены дают Еврокомиссии бюджетные гарантии, а это, оценивают там, может процесс замедлить. Третий вариант определенным образом похож на второй. Все три послезавтра рассмотрят министры финансов стран Евросоюза, и среди них выберут наиболее удачный. В документе отмечается, что деньги нужно мобилизовать быстро, а выдавать – регулярно. Официальная презентация плана финансирования Украины будет от Еврокомиссии на следующей неделе.

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