В Одесской области отчим задушил пасынка

В Одесской области 23-летний парень пришел домой в алкогольном опьянении и устроил с 59-летним отчимом ссору. Во время конфликта, возникшего между мужчинами, старший задушил младшего и ушел из дома.

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

Вернувшись на следующий день, злоумышленник заявил полицейским: обнаружил родственника без признаков жизни и не знает, что произошло. Однако уже через несколько часов, в ходе досудебного расследования дела, мужчина признался, как случился семейный конфликт и чем завершился.

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Следователи сообщили фигуранту о подозрении по ч. 1 ст. 115 (Преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция предусматривает лишение свободы сроком от семи до пятнадцати лет.

Ранее стало известно, что в Хмельницкой области 27-летняя женщина нанесла дальнобойщику 25 ножевых ранений в голову, шею и туловище, задев артерию. Раненый умер от кровопотери. Злоумышленница приговорена к восьми годам.

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