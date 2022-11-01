В Одеській області вітчим задушив пасинка

В Одеській області 23-річний хлопець прийшов додому в алкогольному сп'янінні і влаштував з 59-річним вітчимом сварку. Під час сутички, що виникла між чоловіками, старший задушив молодшого і пішов з дому.

Про це повідомили у поліції Одеської області.

Повернувшись наступного дня, зловмисник заявив поліцейським: виявив родича без ознак життя і не знає, що сталося. Однак вже за кілька годин, під час досудового розслідування справи, чоловік зізнався, як трапився сімейний конфлікт і чим завершився.

Також читайте На Полтавщині розслідують загадкове вбивство подружжя: перші подробиці

Наразі слідчі повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція передбачає позбавлення волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.

Раніше стало відомо, що у Хмельницькій області 27-річна жінка нанесла далекобійнику 25 ножових поранень в голову, шию та тулуб, зачепивши артерію. Поранений помер від крововтрати. Зловмисницю засуджено на вісім років.

Вбивство у Чернівцях: чоловік тримав вдома цілий склад зброї

Читайте також: