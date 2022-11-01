Буданов пояснив, що може бути з Путіним після війни

Кирило Буданов підкреслив, що росіяни, як і раніше, підтримують рішення Путіна воювати проти України.

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов вважає, що після поразки у війні влада в Москві може змінитися дуже швидко, але наразі ймовірність державного перевороту в Росії зараз дуже мала.

Про це він розповів в інтерв'ю The Drive.

Буданов зазначив, що диктатор Володимир Путін може не дожити до кінця війни, а у РФ уже точаться дискусії, хто може замінити нинішнього президента.

"Навряд чи він це переживе. І зараз у Росії ведуть активні дискусії про те, хто прийде йому на зміну", – сказав Буданов.

Можливих наступників російського диктатора начальник ГУР МО не називає, однак він підкреслив, що росіяни підтримуватимуть владу та її дії до самого розгрому Російської Федерації.

"Я взагалі не вірю росіянам.. Хай хто прийде до влади, обов'язково звинуватить Путіна у всьому поганому, що було зроблено", – резюмував Буданов.

Путін та війна в Україні

Вранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу – цього дня розпочалось повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Проте останнім часом у Кремлі все частіше звучать заяви про переговори РФ та України.

Так, 31 жовтня у Сочі Путін заявив, що Росія готова почекати на мирні переговори з Україною та назвав це "доброю волею".

Хоча на початку жовтня президент України Володимир Зеленський затвердив рішення РНБО про неможливість ведення переговорів з РФ, поки її президентом є Володимир Путін.

Російський опозиціонер та публіцист Андрій Піонтковський вважає, що Путін усілякими способами намагається досягнути переговорів та перемир'я, щоб заморозити ситуацію. Йому потрібно якось припинити наступ ЗСУ та потік зброї до України.

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