"Пішли вже підгони від Лукашенка": під Бахмутом ЗСУ збили вертоліт "вагнерівців" із бортовими номерами Білорусі (відео)

Українські захисники збили на Донеччині вертоліт ПВК "Вагнер" з офіцерами на борту.

Під Бахмутом на Донеччині ЗСУ збили російський гелікоптер Мі-8, який належав ПВК "Вагнер". Судячи з повідомлень у ворожих телеграм-каналах, на борту перебували офіцери.

На уламках гелікоптера, на відео, яке потрапило до Мережі, видно бортові номери та замальований прапор Білорусі.

За інформацією журналіста Дениса Казанського, вертоліт використовувала ПВК "Вагнера" і в ммент збиття на борту перебували офіцери.

"Найцікавіше, що вертоліт, швидше за все, був білоруським. Бортові номери та прапор Білорусі на ньому були зафарбовані, але їх можна ідентифікувати. Зважаючи на все, з технікою та авіацією у РФ зовсім погано і в хід пішли вже підгони від Лукашенка", - додав Казанський.

Нагадаємо, що вчора, 31 жовтня, ЗСУ "мінуснули" 4 ворожі гелікоптери та 1 літак, а такод понад 650 російських окупантів.

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