Буданов объяснил, что может быть с Путиным после войны

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов считает, что после поражения в войне власти в Москве могут измениться очень быстро, но вероятность государственного переворота в России сейчас очень мала.

Об этом он рассказал в интервью The Drive.

Буданов отметил, что диктатор Владимир Путин может не дожить до конца войны, а в РФ уже ведутся дискуссии, кто может заменить нынешнего президента.

"Вряд ли он это переживет. И сейчас в России ведут активные дискуссии о том, кто придет ему на смену", – сказал Буданов.

Начальник ГУР МО не называет возможных преемников Путина, однако он подчеркнул, что россияне будут поддерживать власть и ее действия до самого разгрома Российской Федерации.

"Я вообще не верю россиянам... Пусть кто придет к власти, обязательно обвинит Путина во всем плохом, что было сделано", – резюмировал Буданов.

Путин и война в Украине

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса – в этот день началось полномасштабное вторжение России в Украину.

Тем не менее, в последнее время в Кремле все чаще звучат заявления о переговорах РФ и Украины.

Так, 31 октября в Сочи Путин заявил, что Россия готова подождать мирных переговоров с Украиной и назвал это "доброй волей".

Хотя в начале октября президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение СНБО о невозможности ведения переговоров с РФ, пока его президентом является Владимир Путин.

Российский оппозиционер и публицист Андрей Пионтковский считает, что Путин всячески пытается достичь переговоров и перемирия, чтобы заморозить ситуацию. Ему нужно как-то прекратить наступление ВСУ и поток оружия в Украину.

Читайте также: