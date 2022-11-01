Буданов объяснил, что может быть с Путиным после войны

Кирилл Буданов подчеркнул, что россияне по-прежнему поддерживают решение Путина воевать против Украины.
Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов считает, что после поражения в войне власти в Москве могут измениться очень быстро, но вероятность государственного переворота в России сейчас очень мала.
Об этом он рассказал в интервью The Drive.
Буданов отметил, что диктатор Владимир Путин может не дожить до конца войны, а в РФ уже ведутся дискуссии, кто может заменить нынешнего президента.
"Вряд ли он это переживет. И сейчас в России ведут активные дискуссии о том, кто придет ему на смену", – сказал Буданов.
Начальник ГУР МО не называет возможных преемников Путина, однако он подчеркнул, что россияне будут поддерживать власть и ее действия до самого разгрома Российской Федерации.
"Я вообще не верю россиянам... Пусть кто придет к власти, обязательно обвинит Путина во всем плохом, что было сделано", – резюмировал Буданов.
Путин и война в Украине
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса – в этот день началось полномасштабное вторжение России в Украину.
Тем не менее, в последнее время в Кремле все чаще звучат заявления о переговорах РФ и Украины.
Так, 31 октября в Сочи Путин заявил, что Россия готова подождать мирных переговоров с Украиной и назвал это "доброй волей".
Хотя в начале октября президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение СНБО о невозможности ведения переговоров с РФ, пока его президентом является Владимир Путин.
Российский оппозиционер и публицист Андрей Пионтковский считает, что Путин всячески пытается достичь переговоров и перемирия, чтобы заморозить ситуацию. Ему нужно как-то прекратить наступление ВСУ и поток оружия в Украину.
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