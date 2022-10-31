Путин заговорил о переговорах с Украиной и заявил о "доброй воле"

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия готова подождать мирных переговоров с Украиной и назвал это "доброй волей".

Об этом диктатор сказал 31 октября в Сочи, пишут российские пропагандисты.

Диктатор Путин пожаловался, потому что мол Россия о чем-то договорилась с украинской делегацией, а затем "результаты этих переговоров выбросили в корзину". Он также посетовал, что с ним никто не хочет договариваться.

"Вот мы с ними в Стамбуле договорились, они взяли потом все выбросили в корзину. А сейчас вообще сами себе запретили с нами о чем-то говорить. Ну как мы можем сейчас обсуждать возможные договоренности, если с той стороны нет даже желания с нами разговаривать. Ну, мы подождем. Возможно, созреют какие-то необходимые условия, а наша добрая воля известна. Она никаким изменениям и сомнениям не подлежит", — сказал Путин.

Переговоры Украины и России

24 февраля Россия начала полномасштабное наступление на территорию Украины, убивая украинцев, разрушая критическую инфраструктуру, жилые дома и стирая целые города с Земли.

Сразу после этого оккупанты начали выдвигать свои ультиматумы и заявили, что готовы к переговорам в Беларуси, откуда началось наступление на Киев и до сих пор летают российские ракеты. Впоследствии прошли переговоры в Стамбуле. Советник главы ОП Михаил Подоляк отмечает, что Россия не ведет реальные переговоры, а лишь угрожает ультиматумами.

После фейкового голосования на захваченных частях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, осужденных Генассамблеей ООН, президент Зеленский сообщил, что он больше не планирует никаких переговоров с Путиным.

В последнее время агрессор еще раз захотел переговоров. Но договариваться оккупанты хотят не с Украиной, а с Западом. Так, глава МИД страны-оккупанта Лавров заявил, что Путин все еще готов к переговорам с Западом по Украине.

Военный эксперт Олег Жданов объяснил бессмысленность потенциальных переговоров с Россией о войне. Жданов отметил, что Путин больше всего пытается доказать свою субъектность и посадить Байдена за стол переговоров – прежде всего, чтобы показать собственную значимость.

Советник ОП Михаил Подоляк подчеркнул, что РФ уже не вернет время до января 2022 года, когда Байден встречался с Путиным. Россиян ждет трибунал за геноцид украинцев и военные преступления.

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