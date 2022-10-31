Звезда сериала "Теория лжи" Тим Рот потерял 25-летнего сына

Сын британского актера Тима Рота, музыкант Кормак Рот, скончался в 25-летнем возрасте.

Парень ушел из жизни 16 октября. Однако о смерти Кормака семья сообщила только в понедельник, пишет Daily Mail. Близкие рассказали, что до последних минут 25-летний Рот оставался в хорошем настроении и мирно умер в кругу семьи.

"Он мирно умер в объятиях своей семьи, которая любила и обожала его. Он боролся с невероятной храбростью в течение последнего года и до самого конца сохранял свое остроумие и юмор. Он был активным и электрическим шаром энергии, и его дух был наполнен светом и добром.В той же мере Кормак был воплощением доброты.Нежная душа, приносившая столько счастья и надежды окружающим.Горе приходит волнами, как и слезы и смех, когда мы вспоминаем этого прекрасного мальчика в течение 25 лет и 10 месяцев, что мы его знали. Безудержный и радостный, активный и замечательный ребенок. Лишь недавно стал мужчиной. Мы любим его. Мы будем носить память о нем с собой, куда бы мы ни пошли", — сделала официальное заявление семья Кормака.

О страшном диагнозе сына Рота стало известно в ноябре прошлого года. У парня диагностировали онкологическое заболевание – рак зародышевых клеток третьей стадии. Во время болезни Кормак частично потерял слух, сильно похудел, но продолжал создавать музыку.

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