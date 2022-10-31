Сильвестр Сталлоне прокомментировал разрыв с женой: "Это был тяжелый урок"

Актер признался, какие выводы сделал после того, как едва не разошелся с женой.

Известный американский актер Сильвестр Сталлоне, который едва не расстался с женой Дженнифер Флавин, признался, какие выводы сделал после примирения.

В частности, Сталлоне отметил, что это было для него тяжелое время. Впрочем, знаменитость понял свои ошибки. По словам Сталлоне, он едва не потерял самое ценное, что у него есть – семью.

Сильвестр Сталлоне и Дженнифер Фалвин / Фото: Associated Press

"Скажем так, это было очень тяжелое время. Проснулось осознание того, что самое ценное, — любовь к моей семье. Это важнее моей работы, и это был тяжелый урок", — отметил Сильвестр, пишет Yahoo! Entertainment.

Сильвестр Сталлоне и Дженнифер Фалвин / Фото: Getty Images

Также знаменитость отметила, что отныне он будет уделять больше внимания своим детям.

"Я не уделял им достаточно внимания, когда они росли. Я был очень сосредоточен на карьере, а теперь я говорю: "Хорошо, впереди у меня уже не так много времени, и я хочу начать спрашивать их об их жизни", — отметил знаменитость.

Напомним, в августе Дженнифер Флавин подала документы на развод с Сильвестром Сталлоне, с которым прожила 25 лет в браке. И актер нашел, как примириться с женой и спасти их отношения. Дженнифер, в свою очередь, остановила процесс расторжения брака.

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