Над Львовской областью сбили три ракеты – ОВА

Над Львовщиной 31 октября во время масштабной воздушной тревоги силы противовоздушной обороны сбили три российские ракеты.

Об этом сообщил глава ОВА Максим Козицкий.

"Утром воины ПвК "Захид" сбили над Львовщиной три ракеты оккупанта. Благодарим наших защитников неба, которые быстро сориентировались в сложных погодных условиях и смогли уберечь нашу область", — говорится в сообщении Козицкого.

По словам руководителя области, разрушений и пострадавших удалось избежать.

Отметим, во время воздушной тревоги местные власти предупреждали об угрозе ракетного удара. Впоследствии стало известно о работе ПВО. О "тревоге" в области сообщили в 07:23. Она продолжалась до 10:07 – 2 часа. 44 мин.

Как сообщалось, российские оккупанты утром массированно атаковали регионы Украины. В результате вражеских атак повреждено 18 объектов, большинство из которых энергетические. Также обесточены сотни населенных пунктов в семи областях.

Воздушные Силы ВСУ сообщили, что россияне выпустили более 50 крылатых ракет. Украинская ПВО успешно сбила более 40 ракет РФ.

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