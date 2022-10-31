Над Львівською областю збили три ракети - ОВА

Над Львівщиною 31 жовтня під час масштабної повітряної тривоги сили протиповітряної оборони збили три російські ракети.

Про це повідомив голова ОВА Максим Козицький.

"Вранці воїни ПвК "Захід" збили над Львівщиною три ракети окупанта. Дякуємо нашим захисникам неба, які швидко зорієнтувалися в складних погодних умовах та змогли вберегти нашу область", - йдеться у повдомленні Козицького.

За словами керівника області, руйнувань і постраждалих вдалося уникнути.

Зазначимо, під час повітряної тривоги місцева влада попереджала про загрозу ракетного удару. Згодом, стало відомо про роботу ППО. Про "тривогу" в області повідомили о 07:23. Вона тривала до 10:07 - 2 год. 44 хв.

Як повідомлялося, російські окупанти зранку масовано атакували регіони України. Внаслідок ворожих атак пошкоджено 18 об’єктів, більшість із яких енергетичні. Також знеструмлено сотні населених пунктів у семи областях.

Повітряні Сили ЗСУ повідомили, що росіяни випустили понад 50 крилатих ракет. Українська ППО успішно збила понад 40 ракет РФ.

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