Над Львівщиною збили російські ракети - ОВА

В Україні кілька годин триває "тривога".
У понеділок, 31 жовтня, під час масштабної повітряної атаки над Львівською областю збили російські ракети.
Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Максим Козицький.
"Над Львівщиною збили ракети ворога. Деталі згодом. Залишайтесь в укриттях", - наголосив голова ОВА.
До слова, до цього місцева влада попереджала про загрозу ракетного удару. Про "тривогу" в області повідомили о 07:23. Станом на 09:20 вона триває.
Нагадаємо, у понеділок, 31 жовтня, зранку вся Україна "почервоніла". Окупанти вдарили по об’єктах інфраструктури в різних регіонах України. Вибухи пролунали у Вінницькій, Київській, Черкаській областях, а також у Харкові.
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