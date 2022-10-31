На Кіровоградщині російські ракети влучили в об'єкт енергетики

В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу.
У понеділок, 31 жовтня, російська армія атакувала ракетами один із енергетичних об’єктів в районі Світловодська на Кіровоградщині.
Про це повідомив голова ОВА Андрій Райкович.
"Ворожі ракети поцілили в один із енергетичних об’єктів в районі Світловодська", - наголосив керівник регіону.
За словами Райковича, попередньо, минулося без без жертв. Наразі триває ліквідація наслідків пожежі, яка виникла в результаті ракетної атаки.
"Будьте пильними! Не залишайте укриттів", - наголошує керівник ОВА.
Як повідомлялося, у понеділок, 31 жовтня, Росія здійснила масований ракетний удар по Україні.Окупанти вдарили по об’єктах інфраструктури в різних регіонах. Через масовані атаки вводяться екстрені відключення електроенергії в містах.
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