На Кіровоградщині російські ракети влучили в об'єкт енергетики

У понеділок, 31 жовтня, російська армія атакувала ракетами один із енергетичних об’єктів в районі Світловодська на Кіровоградщині.

Про це повідомив голова ОВА Андрій Райкович.

"Ворожі ракети поцілили в один із енергетичних об’єктів в районі Світловодська", - наголосив керівник регіону.

За словами Райковича, попередньо, минулося без без жертв. Наразі триває ліквідація наслідків пожежі, яка виникла в результаті ракетної атаки.

"Будьте пильними! Не залишайте укриттів", - наголошує керівник ОВА.

Як повідомлялося, у понеділок, 31 жовтня, Росія здійснила масований ракетний удар по Україні.Окупанти вдарили по об’єктах інфраструктури в різних регіонах. Через масовані атаки вводяться екстрені відключення електроенергії в містах.

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