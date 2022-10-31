У ДСНС попередили про високу ймовірність ракетних ударів по території України

Українців попередили, що загроза ракетного обстрілу зберігатиметься протягом дня.
У ДСНС заявили, що протягом дня зберігатиметься небезпека ракетного удару.
Рятівники просять залишатися в укриттях, а також не нехтувати сигналами повітряної тривоги.
Раніше стало відомо, що у Києві під час масштабної повітряної тривоги пролунали вибухи. Як повідомляють місцеві жителі, у місті пролунало кілька вибухів. В ОВА попередили, що працює ПВО.
Наразі повітряна тривога оголошена по всій території України, окрім тимчасово окупованого Криму.