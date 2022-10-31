"Частина столиці знеструмлена": Віталій Кличко про "прильоти" в Києві

Сьогодні, 31 жовтня, Росія атакувала територію України ракетами. Кілька вибухів пролунали в Києві. Добре відппрацювала ППО.

Про наслідки обстрілів повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

"У результаті ударів по об’єктах критичної інфраструктури, частина столиці знеструмлена. В деяких районах немає водопостачання. Всі служби працюють. Детальніше - згодом", - написав він.

Нагадаємо, що сьогодні, 31 жовтня, у Києві пролунала серія вибухів. Повідомляється про щонайменше три вибухи.

Читайте також: