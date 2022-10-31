"Часть столицы обесточена": Виталий Кличко о "прилетах" в Киеве

Сегодня, 31 октября, Россия атаковала территорию Украины ракетами. Несколько взрывов прогремели в Киеве. Хорошо отработала ПВО.

О последствиях обстрелов сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Также читайте Массированная ракетная атака на Украину: в Запорожье оккупанты попали в объект критической инфраструктуры

"В результате ударов по объектам критической инфраструктуры часть столицы обесточена. В некоторых районах нет водоснабжения. Все службы работают. Подробнее — позже", — написал он.

Напомним, что сегодня, 31 октября, в Киеве прогремела серия взрывов. Сообщается о минимум трех взрывах.

Читайте также: