Росіяни обстріляли Черкаську область, є "прильоти": перші деталі

Частину Черкащини знеструмлено.
Російські окупаційні війська вранці 31 жовтня обстріляли Черкаську область - "прильоти" зафіксовані на одному з об’єктів критичної інфраструктури регіону.
Про це заявив керівник Черкаської ОВА Ігор Табурець.
За його даними, у результаті атаки РФ на Черкащині спостерігаються проблеми зі світлом. Аварійні служби працюють
"Ворог атакував один із об’єктів критичної інфраструктури Черкащини. У зв'язку з цим, частину області знеструмлено. Аварійні служби працюють", - сказав Ігор Табурець.
Ранкові вибухи в Україні
В Україні зранку 31 жовтня оголошено масштабну повітряну тривогу. Небезпека поширилася на всі регіони, окрім незаконно анексованого Росією Криму. За попередніми даними, армія РФ випустила по Україні 15 ракет з акваторії Каспійського моря.
Керівник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул заявив про проліт ворожих ракет над Дніпропетровщиною. Російські ракети летіли у напрямку Кривого рогу.
Також повідомляється про "прильоти" у Харкові. Мер міста Ігор Терехов уточнив що ворог вдарив по об'єкту критичної інфраструктури у місті.
Російські окупанти завдали ракетного удару і по місту Запоріжжя. В.о міського голови Запоріжжя Анатолій Куртєв уточнив, що зафіксовані "прильоти" в місті.
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