У Київській області працює ППО

У Київській міській військовій адміністрації повідомили, що у столиці працює ППО.

"Працює ППО! Без паніки! Перебувайте в укриттях та очікуйте на відбій повітряної тривоги!" -йдеться у повідомленні.

Раніше стало відомо, що у Києві під час масштабної повітряної тривоги пролунали вибухи. Як повідомляють місцеві жителі, у місті пролунало кілька вибухів.

Наразі повітряна тривога оголошена по всій території України, окрім тимчасово окупованого Криму.