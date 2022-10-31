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У Київській області працює ППО

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У Київській області працює ППО

Фото з соцмереж

Мешканців Київської області попередили про роботу сил протиповітряної оборони 31 жовтня.

У Київській міській військовій адміністрації повідомили, що у столиці працює ППО.

"Працює ППО! Без паніки! Перебувайте в укриттях та очікуйте на відбій повітряної тривоги!" -йдеться у повідомленні.

Раніше стало відомо, що у Києві під час масштабної повітряної тривоги пролунали вибухи. Як повідомляють місцеві жителі, у місті пролунало кілька вибухів.

Наразі повітряна тривога оголошена по всій території України, окрім тимчасово окупованого Криму.

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