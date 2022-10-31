В Киевской области работает ПВО

В Киевской городской военной администрации сообщили, что в столице работает ПВО.

"Работает ПВО! Без паники! Находитесь в укрытиях и ждите отбоя воздушной тревоги!" — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в Киеве во время масштабной воздушной тревоги раздались взрывы. Как сообщают местные жители, в городе прогремели несколько взрывов.

В настоящее время воздушная тревога объявлена по всей территории Украины, кроме временно оккупированного Крыма.