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В Киевской области работает ПВО

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В Киевской области работает ПВО

Фото из соцсетей

Жителей Киевской области предупредили о работе сил противовоздушной обороны 31 октября.

В Киевской городской военной администрации сообщили, что в столице работает ПВО.

"Работает ПВО! Без паники! Находитесь в укрытиях и ждите отбоя воздушной тревоги!" — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в Киеве во время масштабной воздушной тревоги раздались взрывы. Как сообщают местные жители, в городе прогремели несколько взрывов.

В настоящее время воздушная тревога объявлена по всей территории Украины, кроме временно оккупированного Крыма.

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