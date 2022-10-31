Россияне ударили ракетами по Харькову: что известно

В Украине идет масштабная воздушная тревога.
В понедельник, 31 октября, во время масштабной воздушной тревоги оккупанты ударили по Харькову.
Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.
По его словам, зафиксировано два "прилета".
"Враг ударил по объекту критической инфраструктуры в городе", — говорится в сообщении городского головы.
К слову, в метро Харькова сообщили, что метрополитен временно прекратил работу по техническим причинам.
Напомним, понедельник, 31 октября, утром вся Украина "покраснела". О взрывах в Харькове и стало известно во время воздушной тревоги. Ее в области объявили в 06.42. По состоянию на 08.20 она продолжается.
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