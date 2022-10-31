Жителей ряда областей предупредили о работе ПВО: каких именно

В Винницкой, Киевской и Полтавской областях утром 31 октября сообщают о работе сил ПВО.

Об этом сообщили руководители соответствующих ОВД.

"Жители Киевщины! В области работает ПВО. Оставайтесь в укрытиях и безопасных местах. Следите за информацией из официальных источников", — написал глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.

Граждан призывают находиться в укрытиях. Масштабная воздушная в регионах Украины тревога продолжается.

"На Полтавщине работает ПВО. Остаемся в укрытиях!", — отметил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин.

В свою очередь глава Винницкой ОВА Сергей Борзов подчеркнул, что регион находится под ракетным обстрелом армии РФ, поэтому к отбою воздушной тревоги призывает людей оставаться в укрытии.

"Винницкая область под ракетным обстрелом! Работает ПВО. Оставайтесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги. Берегите себя!", — говорится в сообщении Сергея Борзова.

Напомним, в Украине утром 31 октября была объявлена масштабная воздушная тревога, которая распространилась на все регионы, кроме временно оккупированного Крыма. По предварительным данным, российская армия выпустила по Украине 15 ракет по акватории Каспийского моря.

Руководитель военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул заявил о пролете вражеских ракет над Днепропетровщиной. Российские ракеты летят в направлении Кривого Рога.

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